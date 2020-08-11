Как отдыхает Коктебель: cексизм в заповеднике, позор на пляже и культ поэта

Из богом данной Феодосии за полчаса можно добраться до Чертовых ворот, Чертового камина и наскального отпечатка «лукавого» в Коктебеле. Зловещие объекты, созданные матушкой-природой, расположены в Карадагском заповеднике.

Сам же Коктебель, кроме удивительных пейзажей, славится своей бурной творческой жизнью столетней давности.

Неоспоримый «бренд» места — поэт Максимилиан Волошин. Здесь, на берегу стоит его дом, в котором за один летний сезон могли гостить до шестисот писателей, художников и прочих представителей интеллигенции. Среди наиболее известных — Цветаева, Булгаков, Мандельштам, Грин.

Наши современники именем Волошина называют яхты, корабли, причалы и целые горы. Экскурсоводы без конца обращают внимание групп на профиль поэта, запечатленный задолго до его рождения остатками вулкана Карадаг. Турист с фантазией может увидеть очертания мужского лица и без экскурсий. Недалеко от него русалка, жаба, кулич — также природного происхождения.

«Названия многим камням дал, угадайте кто? — играет с пассажирами капитан корабля. — Правильно, Максимилиан Александрович».

Поэтическая история придает городу особый флер. Женщина с веером, бесконечно вздыхая, рассказывает собравшимся о неразделенной любви поэта и умении бескорыстно дружить — в доме Волошина находили приют люди самых разных мастей и политических взглядов. И абсолютно всегда — бесплатно.

«Позволю себе процитировать строки Волошина, — с упоением сообщает научный сотрудник музея. — "И красный вождь, и белый офицер — фанатики непримиримых вер — искали здесь под кровлею поэта убежища, защиты и совета"».

Туристы, не вслушиваясь в произведение, исподтишка снимают повседневный хитон поэта, сшитый его матерью, высокий стол для Алексея Толстого, сколоченный лично Максимилианом.

В мастерской творца, который занимался не только словом, но и живописью, высокие окна со ставнями, за ними — море.

Коктебель, которому благодарные гости посвящали стихи и картины, действительно вдохновляет. Типичная южная набережная со сладкой ватой, сувенирными лавками и шашлычными может удивить неожиданной настенной поэзией или спонтанным выступлением уличных музыкантов.

Днем, прогуливаясь по набережной, можно увидеть и божественное творение в его первозданном естестве. Нудистский пляж расположился прямо в центре поселка. Недовольные родители оставляют гневные отзывы о пристанище желающих оголиться:

— «Закрыть срочно, ходят дети и нормальные люди. Позор Коктебеля».

— «Стараюсь держаться от него подальше. Люди слишком уж непристойно там лежат. Зрелище не из приятных».

— «Ужас и кошмар. Шли с детьми по набережной и увидели вот это вот все. Куда смотрят полиция и местная администрация? Ни ограждений, ни предупреждающих надписей, ничего! Или у нас статью за развратные действия в отношении малолетних отменили!? Омерзительно!»

Других возмущает не факт, а содержание места.

«Почему на нудистском пляже нет красивых женщин? Почему там только толстые старые бабки? Немедленно исправьте ситуацию!»

Но с буддисткой выдержкой дети природы отвечают занудным ханжам:

«Здесь территория, свободная от предрассудков».

Если Абрау-Дюрсо похоже на Швейцарию, а Геленджик — на Венецию, Коктебель — определенно Индия. Молодежь в шароварах, магазины индийских товаров, многочисленные мопеды, палатки и дома на колесах тому подтверждение.

Правда, желание духовной братии заработать на какой-нибудь хиромантии иногда сталкивается с негативными комментариями прохожих:

«Следи за своей судьбой».

Кайф у прибывающих в крымский поселок — разный. Одни медитируют на закате, другие резвятся в аквапарке и дельфинарии, третьи идут в алкогольный магазин за фирменным коктебельским коньяком «трешечкой». Тосты, чтобы дух Волошина был удовлетворен, произносят рифмованные.

Но настоящая поэзия ждет любителей экстрима подальше от центра. Окруженный идеальными скалами поселок стал столицей планерного спорта. Так что любой желающий летает с инструктором, ловя подходящий ветер и наслаждаясь красотами Крыма.

Но не все на юге так равноправно. Если на параплане с инструктором летает и стар, и млад, и мужчина, и женщина, то про тур в заповедник можно услышать следующее:

«Девушка до квадроцикла не допускается».

Справедливо заметить, что прогрессивный Сочи тоже грешит подобными фразами. Да и сексистской рекламой южане не брезгуют. На московское замечание об отсталости взглядов оправдываться не спешат. С улыбкой бросают: