Депутат уверен в развитии Союзного государства после выборов в Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко является опытным и мужественным лидером, об этом заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Тайсаев считает, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины, но у провокаторов ничего не вышло, так как Лукашенко хватило опыта. Также депутат выразил уверенность, что после выборов в Белоруссии Союзное государство получит новый импульс к развитию, а испортить отношения Москвы и Минска не получилось.