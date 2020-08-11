Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

 Как отдыхает Коктебель: cексизм в заповеднике, позор на пляже и культ поэта

Как отдыхает Коктебель: cексизм в заповеднике, позор на пляже и культ поэта
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

 НАТО разрослось по Европе вопреки словам Эйзенхауэра

НАТО разрослось по Европе вопреки словам Эйзенхауэра
Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

 Как отдыхает Коктебель: cексизм в заповеднике, позор на пляже и культ поэта

Как отдыхает Коктебель: cексизм в заповеднике, позор на пляже и культ поэта
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

 НАТО разрослось по Европе вопреки словам Эйзенхауэра

НАТО разрослось по Европе вопреки словам Эйзенхауэра
11:38   11 Августа 2020
Политика

Депутат уверен в развитии Союзного государства после выборов в Белоруссии

Депутат уверен в развитии Союзного государства после выборов в Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко является опытным и мужественным лидером, об этом заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Тайсаев считает, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины, но у провокаторов ничего не вышло, так как Лукашенко хватило опыта. Также депутат выразил уверенность, что после выборов в Белоруссии Союзное государство получит новый импульс к развитию, а испортить отношения Москвы и Минска не получилось.

"Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. На сегодняшний день уже все ведущие страны признали выборы и поздравили Александра Григорьевича", — цитирует Тайсаева РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#выборы #лукашенко #тайсаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...