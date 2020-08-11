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11:34   11 Августа 2020
Политика

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России утром 11 августа. В ходе совещания с членами российского кабмина глава государства отметил, что вакцина от COVID-19 работает эффективно, а также формирует устойчивый иммунитет. Он добавил, что вакцина прошла все необходимые тестирования и проверки.

Путин попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко подробнее рассказать о новой вакцине.

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Автор: Василий Пименов
#путин #вакцина #коронавирус

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