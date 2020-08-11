НАТО разрослось по Европе вопреки словам Эйзенхауэра

С момента распада СССР в 1991 году Североатлантический альянс распространялся все дальше и дальше на Восток, хотя причин для существования военного союза уже не было, пишет немецкий портал Contra Magazin.

Первым главнокомандующим НАТО был генерал Дуайт Эйзенхауэр. Когда командир занял руководящий пост в 1951 году, он описал главные цели Альянса:

«Если через 10 лет в Соединенные Штаты не вернутся все американские войска, которые дислоцируются в целях национальной обороны в Европе, то весь этот проект будет провален».

План Эйзенхауэра не удался, ведь спустя семь десятилетий НАТО все еще существует, располагая огромным количеством американских войск на территории всей Европы.

Чтобы расширить НАТО, Америка использовала Варшавский договор, который был расторгнут в 1991 году, когда советские войска вышли из Восточной Европы. Тогда США включили в Североатлантический альянс бывшие государства Варшавского договора и даже бывшие советские республики. Одновременно с этим НАТО перебрасывало войска к российским границам.

И это расширение длится до сих пор. По плану Вашингтона, помимо балканских государств, в трансатлантический военный союз должны быть включены и кавказские республики. Главная цель — окружить Россию с запада и юго-запада.

Эксперты Contra Magazin пишут, что вместо расширения Альянса, руководители должны задуматься о роспуске военного союза. НАТО делает Европу целью для ядерного удара.

Профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков в комментарии «Политике Сегодня» вспомнил наставления Эйзенхауэра. Историк подтвердил, что после 1991 года потребность в существовании НАТО отпала, и сейчас Альянс укрепляется совсем для других целей.

«После расторжения Варшавского договора существование НАТО вообще потеряло всякий смысл. Тогда американские руководители говорили, что расширяться на Восток Альянс не будет. Сейчас мы видим, что США пользуются укреплением военного союза для расширения своей геополитической мощи на территории Европы. Это угрожает безопасности, в первую очередь России, а во вторую – европейским странам», — заявил Мягков.

Специалист объяснил, что в случае начала боевых действий между РФ и США, основной ареной для боев станет именно Европа. По словам Мягкова, «здравомыслящие люди в Европе» понимают, что ничем хорошим это не закончится. Таким образом само существование НАТО ставит под удар страны ЕС.