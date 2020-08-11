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13:19   11 Августа 2020
Россия

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

Российские многофункциональные истребители Су-30СМ планируется оснастить противокорабельными гиперзвуковыми ракетами Х-32, а также, возможно, новейшим сверхскоростным и пока секретным боеприпасом.

Об этом во вторник, 11 августа, пишет издание «Известия», отмечая, что оснащение «Сухого» новым мощным вооружением ведется в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Адаптация-Су», которые начались еще в 2015 году. В программе по модернизации Су-30СМ участи принимают несколько ведущих компаний российского военно-промышленного компле5кса, в том числе крупнейший отечественный производитель гиперзвукового и сверхзвукового оружия для авиации – ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Тяжелые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность», сообщает издание, ранее использовались только для вооружения тяжелых бомбардировщиках, ими никогда не оснащали истребители. Теперь же Многофункциональные истребители Су-30СМ смогут поражать наземные и надводные цели ракетами с расстояния до 1000 километров.

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

«Х-32 — мощная ракета двойного назначения. Она может использоваться как противокорабельная либо для стрельбы по объектам с заранее известными координатами», — рассказал изданию редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев.

По его словам, ракета Х-32 – это современная модификация ракеты Х-22, которой вооружены бомбардировщики Ту-22М3, и она по всем параметрам превосходит прототип еще советской разработки. Эта ракета способна на высоте 40 километров развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука, то есть она является гиперзвуковой. Диаметр ракеты составляет 90 сантиметров, а вес – почти 6 тонн. Ракета оснащена помехозащитной головкой самонаведения, а увеличенный запас топлива позволяет ей преодолевать расстояние почти в 1000 километров. Благодаря таким характеристикам новая ракета гарантированно способна преодолеть самые мощные системы ПВО, в том числе защиту ударных авианосных группировок возможного противника.

«Несколько таких ракет способны уничтожить авианосец. А одного попадания достаточно для вывода из строя любого корабля классом меньше. Если такой боеприпас приспособят для Су-30СМ, то любой полк фронтовой авиации сможет применять дальнобойные крылатые ракеты, обладающие почти гиперзвуковой скоростью», — уточнил эксперт.

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

Также Корнев добавил, что истребитель Су-30СМ потенциально может нести одну такую ракету под фюзеляжем на основном узле подвески. Работы по модернизации самолета, которые заключаются также в обновлении вычислительной системы и бортового комплекса обороны Су-30СМ, планируется завершить к концу текущего года. Помимо этих работ, отметил эксперт, в рамках ОКР, создаются и другие современные гиперзвуковые ракеты, однако подробности о них, пока засекречены.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #армия #ракета #общество #впк #оборона #гиперзвуковое оружие #су-30см #х-32

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