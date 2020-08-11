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10:53   11 Августа 2020
Общество

Раскрыта причина сверхпопулярности песни "Третье сентября"

Раскрыта причина сверхпопулярности песни "Третье сентября"

Композиция "Третье сентября" Михаила Шуфутинского стала популярным осенним хитом — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и "горящие" рябины, о которых поет шансонье.

Известная композиция "Третье сентября", ставшая популярным мемом, впервые была исполнена в 1993 году и вошла в альбом исполнителя Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа". Для создания известного трека были привлечены лучшие специалисты в музыкальной индустрии.

Стихи были созданы музыкантом Игорем Николаевым, а мелодию написал продюсер и композитор Игорь Крутой. Спустя уже 27 лет, ежегодно слушатели по всему миру не просто включают композицию третьего сентября, а даже хотят пригласить Шуфутинского выступать именно в эту дату.

В документальном YouTube-сериале "Ленты.ру" о русской популярной музыке конца 1990-х годов объясняется феномен популярности песни спустя так много лет. Все дело в туманности смысла композиции. Каждый слушатель может найти в ней что-то для себя, связанное с собственными переживаниями и эмоциями.

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Автор: Илья Романович
#песня #шуфутинский #третье сентября

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