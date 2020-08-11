Свыше 4900 новых случаев COVID-19 выявлено в 84 регионах России

Свыше 4900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из 4945 новых выявленных случаев коронавируса у 28,4% пациентов не было каких-либо клинических проявлений. Также сообщается, что за последние сутки в РФ зарегистрировано 130 летальных случаев. Из больниц выписались 6494 пациента.

За весь период с начала эпидемии в России было зарегистрировано 897 599 человек с положительным тестом на COVID-19.