Высылку дипломатов РФ назвали пропуском в западное сообщество для Словакии

Словакия высылает трех российских дипломатов, сообщает дипведомство страны. Официальный представитель МИД Юрай Томага заявил, что, по информации словацких спецслужб, россияне нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Никаких доказательств ведомство не предоставило.

«Не могу назвать имена (высланных) сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии», — сказал Томага.

Подобный шаг встретил одобрение США. Представитель государственного департамента Морган Ортэгус написала в своем Twitter, что таким образом Словакия показала недопустимость «преступных действий России»:

«Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные субъекты. Страна ясно дала понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе».

МИД России пообещал «традиционный» зеркальный ответ на действия Словакии. Высылку российских дипломатов можно рассматривать, как попытку Братиславы наладить еще более тесный контакт с Вашингтоном, рассказал «Политике Сегодня» замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман.

«Это известная позиция. США, как правило, поощряют любые инициативы своих западных партнеров, которые направлены против России. Агрессия против наших дипломатов в последние годы приобретает характер тенденции. Всевозможные обвинения, не подкрепленные никакими доказательствами, становятся визитной карточкой европейских стран и Запада. Симметричный ответ России – это абсолютно правильный шаг», — считает эксперт.

Фельдман обратил внимание, что обвинение людей в шпионаже нужно подкреплять хоть какими-то доказательствами. Со стороны Братиславы же никаких объяснений не последовало. Политолог уверен, что в этом решении больше политического контекста, нежели реальных угроз национальной безопасности Словакии.

«Словакия – это европейская страна, которая очень сильно подвержена влиянию американской внешней политики. Она старается интегрироваться в западное сообщество, а главным пропуском туда сегодня, к сожалению, является агрессивная позиция в отношении России. Высылкой наших дипломатов Словакия хочет показать свою полную причастность к Западу и выбить какие-то очки поддержки на будущее. Возможно, финансовую или военную помощь», — добавил замдиректора Института стратегических исследований.

Напомним, в июне 2020 года Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Дипломаты были высланы из страны. Москва ответила зеркально. Также в марте 2019 года Польша выслала российского дипломата из Познани. По данным польских спецслужб, он якобы занимался «не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью», которая могла навредить отношениям между странами.

За прошлый год аналогичные требования о высылке высказывали Швеция, Болгария и Украина.