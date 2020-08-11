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9:30   11 Августа 2020
Общество

Мишустин подписал указ о правилах возврата средств за покупку туров по РФ

Мишустин подписал указ о правилах возврата средств за покупку туров по РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о правилах возврата средств за покупку туров по РФ. На карту туристов автоматически деньги будут поступать в течение пяти дней.

Власти России в июле текущего года приняли решение выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма в РФ. Средства пойдут на выплаты людям, которые до конца 2020 года планируют отдохнуть на российских курортах.

Проект начнется 21 августа и будет идти в течение недели. Жители России могут приобрести туры по РФ для получения кешбэка.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #тур #мишустин

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