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11:07   11 Августа 2020
Весь мир

Соловьев призвал к жестким мерам против Киева

Соловьев призвал к жестким мерам против Киева

Пришло время Москве перестать относиться к Киеву, как к «заблудшему ребенку» и поставить, наконец, украинские власти на место, принудив их выполнять Минские соглашения.

Такое мнение высказал российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, который также отметил, что отказ России от резких реакций на выпады Украины лишь провоцирует Киев на дальнейшее невыполнение «Минска-2» и другие недружественные шаги.

По мнению Соловьев, украинская позиция по Минским договоренностям была ясна с самого начала: Киев, подписывая «Минск-2», рассчитывал выиграть время на укрепление своей армии, а также знал, что ВСУ будут провоцировать нарушения перемирия, чтобы затем перекладывать ответственность за это на ополченцев Донбасса и Россию, добиваясь новых санкций против Москвы. При этом Киев затягивает переговорный процесс, меняя своих представителей в контактной группе, например, заменив одного бывшего президента Леонида Кучму на другого – Леонида Кравчука.

Соловьев призвал к жестким мерам против Киева

«А что мы с ними миндальничаем? Хватит на них смотреть с улыбкой! Карать, и жестко, экономическими методами», — подчеркнул Соловьев, в эфире своей еженедельной телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее на эту же тему высказался военный эксперт Семен Багдасаров, который считает, что Россия должна решить вопрос с Донбассом, воспользовавшись ситуацией, складывающейся в США.

По мнению Багдасарова, сейчас, когда внимание Штатов отвлечено на собственную предвыборную схватку, а также на эпидемию коронавируса, от которого Америка страдает сильнее, чем любая другая страна в мире, Москва может совершить решительные шаги на пути интеграции Луганской и Донецкой народных республик, после чего, возможно, сложится ситуация аналогичная крымской.

Соловьев призвал к жестким мерам против Киева

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Автор: Александр Люблинский
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