Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала действия главы Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после их завершения.

Захарова описала русской пословицей поведение белорусского президента. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что Лукашенко отказался оказывать содействие в освобождении 33 граждан РФ, которые были задержаны под Минском.

"Сама себя раба бьет, что нечисто жнет", — заявила Захарова в эфире "Соловьев LIVE".

В заключение Захарова добавила, что не хочет давать каких-либо оценок, но, по ее мнению, эта пословица подходит к сложившейся ситуации.

Ранее Захарова заявила, что пропавших в Минске журналистов ищет МИД, сообщал телеканал "Царьград".