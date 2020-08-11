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9:21   11 Августа 2020
Политика

Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко

Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала действия главы Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после их завершения.

Захарова описала русской пословицей поведение белорусского президента. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что Лукашенко отказался оказывать содействие в освобождении 33 граждан РФ, которые были задержаны под Минском.

"Сама себя раба бьет, что нечисто жнет", — заявила Захарова в эфире "Соловьев LIVE".

В заключение Захарова добавила, что не хочет давать каких-либо оценок, но, по ее мнению, эта пословица подходит к сложившейся ситуации.

Ранее Захарова заявила, что пропавших в Минске журналистов ищет МИД, сообщал телеканал "Царьград".

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Автор: Илья Романович
#россия #захарова #белоруссия #лукашенко

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