Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Стоимость золота в ближайшие три года может вырасти в два раза, достигнув отметки в 4 тысячи долларов за унцию. Об этом сообщил главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма.

Он отметил, что есть только два фактора, которые могут приостановить рост цен на золото — президентские выборы в США в ноябре 2020 года и разработка вакцины от коронавируса, передает News.ru.

Однако эксперт предполагает развитие противоположного варианта событий. Он не исключает, что может повториться ситуация 2016 года, когда после победы Дональда Трампа на выборах инвесторы обратились к активам-убежищам, из-за чего золото выросло на пять процентов.

На данный момент стоимость одной унции драгоценного металла составляет 2 тысячи долларов. Такой отметки золото достигло впервые с 2011 года. Юнг-Ю Ма отметил, что во время пандемии коронавируса инвесторы начали вкладывать в "безопасные активы", поэтому золото прибавило в цене.