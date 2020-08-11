Специалисты подсчитали расходы на подготовку учеников к школе

Набор ребенка из ранца, пенала, школьной и спортивной формы в 2020 году может обойтись родителям в 3 180 рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра сервиса для размещения объявлений "Авито".

Школьная форма обойдется родителям в 1 060 рублей, а ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, рассказали специалисты.

"Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма — на 7%", — отметили эксперты.

Спортивная форма стоит около 640 рублей, а пенал обойдется в 330 рублей, передает РИА Новости. "Расширенный" комплект для учебы, если учитывать предметы на случай дистанционного обучения, будет стоить около 20 тыс. рублей, по подсчетам аналитиков. В этот набор еще войдут компьютерное кресло и ноутбук.