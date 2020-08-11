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8:09   11 Августа 2020
Общество

Росздравнадзор ответила на запрос АОКИ отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Росздравнадзор ответила на запрос АОКИ отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований. Об этом заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

Россия имеет богатый опыт по разработке и производству вакцин разного вида. Косенко уверена, что препарат от коронавируса соответствует всем установленным требованиям. По ее словам, многие добровольцы уже испытали на себе вакцину. В результате тестирования у них не было выявлено серьезных побочных эффектов, передает РИА Новости.

"Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — сообщила заместитель главы Росздравнадзора.

Косенко пришла к выводу, что фармацевтические компании не обладают достаточной информацией о разработке вакцины. Они не ознакомлены с результатами исследования препарата.

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Автор: Илья Романович
#россия #росздравнадзор #вакцина #коронавирус

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