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7:41   11 Августа 2020
Политика

Госдеп США "поприветствовал" меры Словакии в адрес дипломатов РФ

Госдеп США "поприветствовал" меры Словакии в адрес дипломатов РФ

Высылка российских дипломатов из Словакии была положительно оценена Вашингтоном. Об этом стало известно из опубликованной в соцсетях записи главы пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса.

Недавно Министерство иностранных дел Словакии подтвердило решение республики выслать трех сотрудников посольства РФ в Братиславе. Причиной этому послужили подозрения в шпионаже со стороны дипломатов. На данный момент российское посольство никак не прокомментировало эти обвинения, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь Ортэгус назвал дипломатов РФ "иностранными злоумышленниками".

"США приветствуют принятые Словакией меры для защиты своего суверенитета от угрозы со стороны иностранных злоумышленников", — написал глава пресс-службы Госдепартамента США у себя в Twitter.

Российский МИД отреагировал на эти действия со стороны США. Дипломаты отметили, что РФ примет зеркальные меры.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #словакия #госдеп сша

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