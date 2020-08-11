Трамп по ошибке связал окончание Второй мировой войны с испанкой

Пандемия испанского гриппа выкосила всех солдат, поэтому завершилась Вторая мировая война. Такое ошибочное заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о коронавирусе, сравнил пандемию COVID-19 с испанкой, которая бушевала в мире с 1918 по 1920 годы. Он выдвинул версию, согласно которой якобы именно из-за этой эпидемии завершилась Вторая мировая война в 1945 году, передает ТАСС.

Президент США отметил, что от страшного гриппа погибли от 50 до 100 миллионов человек. Неизвестно, с чем связана ошибка Трампа, с оговоркой или незнанием истории.