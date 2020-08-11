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7:00   11 Августа 2020
Общество

Гидрологи рассказали, грозят ли России наводнения в ближайшем будущем

Гидрологи рассказали, грозят ли России наводнения в ближайшем будущем

Изменение температуры может повлиять на выход рек из берегов на Дальнем Востоке и Кубани. Об этом сообщили специалисты из МГУ и Института географии РАН.

В прошлом году в городе Тулун, который находится в Иркутской области, затопило более 10 тыс. домов. Летом 2013 года в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области в результате наводнения умерли 85 человек, а 105 пропали без вести.

По словам ученых-гидрологов, наводнения будут не только продолжаться в ближайшем будущем, но и будут повторяться чаще, передает "Парламентская газета". Они отметили, что это будет касаться юга России — Северного Кавказа и Кубани, юга Сибири и Дальнего Востока. Для минимизации ущерба от наводнений специалисты предлагают на законодательном уровне ввести ограничения по строительству тех или иных объектов на подверженных затоплению территориях.

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Автор: Борис Нестеров
#наводнения #реки #гидрологи

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