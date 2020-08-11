Эксперт Сизов посоветовал завести отдельную карту для оплаты онлайн-покупок

Оплата онлайн-покупок при помощи банковской карты по-прежнему небезопасна из-за рисков фишинга. Эксперт компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, как обезопасить себя от мошенников в Интернете.

Чтобы не стать жертвой мошенников, можно завести дополнительную карту специально для онлайн-покупок, которая будет привязана к отдельному счету с суммой, необходимой для совершения конкретной покупки. При этом лучше не покупать дорогостоящие товары на малознакомых сайтах, которые имеют плохую репутацию.

Также ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо свои персональные данные, даже если вам позвонили сотрудники банка или магазина. Об этом Сизов сообщил агентству "Прайм".