Российские школы 1 сентября начнут работу в традиционном формате

Российские школы, колледжи и детские сады с 1 сентября начнут проведения занятий в очном формате с традиционным открытием и проведением линеек. Об этом журналистам заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что несмотря на то, что учебные заведения будут работать по особому графику, а массовые мероприятия отменены, занятия останутся в традиционном формате, передает ТАСС.

Также Кравцов добавил, что министерство в "ручном режиме" готовит учебные заведения к новому учебному году. Он заявил, что в школах будет проведена дезинфекция, а у учащихся и сотрудников будет проводиться проверка температуры.