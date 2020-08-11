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6:17   11 Августа 2020
Общество

Российские школы 1 сентября начнут работу в традиционном формате

Российские школы 1 сентября начнут работу в традиционном формате

Российские школы, колледжи и детские сады с 1 сентября начнут проведения занятий в очном формате с традиционным открытием и проведением линеек. Об этом журналистам заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что несмотря на то, что учебные заведения будут работать по особому графику, а массовые мероприятия отменены, занятия останутся в традиционном формате, передает ТАСС.

Также Кравцов добавил, что министерство в "ручном режиме" готовит учебные заведения к новому учебному году. Он заявил, что в школах будет проведена дезинфекция, а у учащихся и сотрудников будет проводиться проверка температуры.

"Мы договорились с Министерством здравоохранения — в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", — отметил министр.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #школа #1 сентября #кравцов

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