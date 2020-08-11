Существование НАТО делает Европу целью для ядерного удара

Необходимость в НАТО отпала после развала Советского Союза. Сейчас существование альянса лишь угрожает Европе ядерным ударом. Об этом сообщили в издании Contra Magazin.

Как сообщает издание, американский государственный и военный деятель Дуайт Эйзенхауэр еще в 1951 году предрек провал всего проекта НАТО. Он заявил, что это случится, если через десять лет американские войска, обеспечивающие оборону Европы, не вернутся в США.

В Contra Magazin считают, что тогда он оказался прав. Спустя 70 лет американские войска так и не покинули Европу, а прекращение в 1991 году Варшавского договора США использовали для расширения НАТО на Восток и переброски своих сил к границам России.

Автор материала заявил, что этому расширению нет конца. С целью окружить Россию с запада и юго-запада, НАТО собирается принять в свой альянс кавказские республики, как уже сделала это с балканскими странами.