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5:53   11 Августа 2020
Политика

Существование НАТО делает Европу целью для ядерного удара

Существование НАТО делает Европу целью для ядерного удара

Необходимость в НАТО отпала после развала Советского Союза. Сейчас существование альянса лишь угрожает Европе ядерным ударом. Об этом сообщили в издании Contra Magazin.

Как сообщает издание, американский государственный и военный деятель Дуайт Эйзенхауэр еще в 1951 году предрек провал всего проекта НАТО. Он заявил, что это случится, если через десять лет американские войска, обеспечивающие оборону Европы, не вернутся в США.

В Contra Magazin считают, что тогда он оказался прав. Спустя 70 лет американские войска так и не покинули Европу, а прекращение в 1991 году Варшавского договора США использовали для расширения НАТО на Восток и переброски своих сил к границам России.

Автор материала заявил, что этому расширению нет конца. С целью окружить Россию с запада и юго-запада, НАТО собирается принять в свой альянс кавказские республики, как уже сделала это с балканскими странами.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #европа #нато #ссср

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