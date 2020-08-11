Помпео отправился в европейское турне на фоне пандемии

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в турне по Центральной и Восточной Европе, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и преодоление последствий пандемии. Он намерен посетить Чехию, Словению, Польшу и Австрию.

Помпео рассказал о своих планах на европейское турне еще на прошлой неделе. Он выразил надежду, что это будет очень важная поездка. Турне продлится с 11 по 15 августа.

Дипломат рассчитывает, что все визиты пройдут продуктивно. Помимо ситуации вокруг коронавирусной пандемии, Помпео также планирует обсудить вопросы экономики, энергетической безопасности, укрепления обороны и демократии.