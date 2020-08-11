Захарова возмутилась отказом Минска аккредитировать журналистов из РФ

Отказ Белоруссии выдать аккредитацию журналистам из России вызывает вопросы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Белорусские правоохранители в минувшее воскресенье задержали журналистов за отсутствие разрешения на работу. Главред телеканала заявил, что журналисты подавали документы на аккредитацию еще месяц назад, однако так и не получили ответа.

Захарова заявила, что может понять претензии Минска к журналистам из РФ, так как у россиян не было аккредитации. Она добавила, что причина отсутствия аккредитации заключается в самих белорусских властях. По словам Захаровой, российские журналисты выполнили все требования для получения документов и хотели работать в республике законно. Отказ Минска в этой ситуации является для нее непонятным.