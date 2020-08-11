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5:28   11 Августа 2020
Политика

Захарова возмутилась отказом Минска аккредитировать журналистов из РФ

Захарова возмутилась отказом Минска аккредитировать журналистов из РФ

Отказ Белоруссии выдать аккредитацию журналистам из России вызывает вопросы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Белорусские правоохранители в минувшее воскресенье задержали журналистов за отсутствие разрешения на работу. Главред телеканала заявил, что журналисты подавали документы на аккредитацию еще месяц назад, однако так и не получили ответа.

Захарова заявила, что может понять претензии Минска к журналистам из РФ, так как у россиян не было аккредитации. Она добавила, что причина отсутствия аккредитации заключается в самих белорусских властях. По словам Захаровой, российские журналисты выполнили все требования для получения документов и хотели работать в республике законно. Отказ Минска в этой ситуации является для нее непонятным.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #захарова #белоруссия #сми #аккредитация

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