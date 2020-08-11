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5:07   11 Августа 2020
Политика

Минтруд: перевод на удаленную работу не нужно прописывать в договоре

Минтруд: перевод на удаленную работу не нужно прописывать в договоре

Работодатель в целях профилактики коронавирусных рисков может перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено по трудовому договору. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Работодатели в целях предупреждения рисков распространения коронавируса могут организовать для своих сотрудников гибкие режимы работы при наличии технической возможности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в ответ на вопрос РИА Новости о переводе на удаленную работу, если это не предусмотрено условиями трудового договора.

Условия работы должны быть прописаны в соответствующем приказе с указанием времени начала и окончания рабочего дня.

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Автор: Борис Нестеров
#минтруд #работодатели #удаленка

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