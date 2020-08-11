Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, могут увеличить со следующего года. Минтруд России уже разрабатывает соответствующие поправки в законодательство.

Ежемесячное пособие на детей назначают семьям со среднедушевым доходом не выше уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Так, в Ростовской области выплата составляет 5549 рублей, в Карелии — 6583 рубля, в Мордовии — 4721 рубль, пишут "Известия".

Сумма выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет со следующего года может вырасти до 11-12 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент размер выплаты в среднем составляет 5,5 тыс. рублей.

Минтруд считает возможность дифференциации размеров пособия целесообразной. Повышение выплат необходимо, так как ежемесячного пособия в нынешнем размере оказалось недостаточно для того, чтобы решить проблему малоимущих семей. Среднедушевые доходы все равно оставались ниже уровня прожиточного минимума.