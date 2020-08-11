Трамп заявил, что в США уже ответили на санкции Китая

Соединенные Штаты Америки "уже ответили" на недавно введенные санкции со стороны КНР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Вопрос задал один из журналистов во время брифинга лидера США, передает РИА Новости. Он спросил, намерена ли американская администрация соответствующим образом реагировать на введенные санкции со стороны Китая.

"Мы уже ответили", — заявил Трамп.

Накануне рестрикции КНР прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, администрация оценит их и подготовит достойный ответ.

"Против Америки и американцев нельзя предпринять действий без того, чтобы президент Трамп на них ответил", — заявил Помпео в интервью Newsmax.

Недавно Китай принял решение о введении санкций относительно 11 американских официальных лиц, среди которых сенаторы Марко Рубио и Тед Куруз. Это было сделано в ответ на ограничения по Гонконгу со стороны США.