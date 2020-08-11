Трамп заявил, что США выяснят причины появления COVID-19
Гражданам Соединенных Штатов Америки необходимо прекратить политизировать коронавирусную инфекцию. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.
Трамп также призвал американцев к единому мнению относительно того, как COVID-19 пришел в США и остальной мир, передает ТАСС. Он отметил, что администрация президента "очень недовольна" ситуацией с коронавирусом. Он объявил, что власти продолжат работу по поиску и выяснению обстоятельств.
"Администрация США намерена и дальше продолжать спасать как можно больше жизней. Мы работаем с другими странами", — заявил Трамп.
Президент США неоднократно заявлял, что именно КНР ответственна за распространение коронавируса по всему миру. По его словам, Пекин слишком долго держал в тайне появление нового вируса.