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3:21   11 Августа 2020
Политика

Трамп заявил, что США выяснят причины появления COVID-19

Трамп заявил, что США выяснят причины появления COVID-19

Гражданам Соединенных Штатов Америки необходимо прекратить политизировать коронавирусную инфекцию. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.

Трамп также призвал американцев к единому мнению относительно того, как COVID-19 пришел в США и остальной мир, передает ТАСС. Он отметил, что администрация президента "очень недовольна" ситуацией с коронавирусом. Он объявил, что власти продолжат работу по поиску и выяснению обстоятельств.

"Администрация США намерена и дальше продолжать спасать как можно больше жизней. Мы работаем с другими странами", — заявил Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что именно КНР ответственна за распространение коронавируса по всему миру. По его словам, Пекин слишком долго держал в тайне появление нового вируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #коронавирус

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