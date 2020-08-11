Пандемия ухудшила прогноз падения ВВП Украины на 2020 год

Украинские власти сообщили об ухудшении прогноза ВВП страны в 2020 году. После пандемии этот показатель может составить 6%.

Согласно апрельским прогнозам, падение ВВП до конца года должно было составить 4,2%. Однако после пандемии коронавируса прогноз изменился на 6%. Дальнейшая ситуация с ВВП будет зависеть от влияния карантинных мер на экономику страны. Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ведомство считает, что новые карантинные меры могут негативно сказаться на украинской экономике. Восстановление ВВП Украины на фоне происходящих событий ожидается медленным, передает ИА "Красная весна".