Трамп намерен пригласить Путина на саммит G7
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на международную встречу G7. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.
Трамп предложит Путину принять участие во встрече "Большой семерки", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, передает РИА Новости. Американский лидер также отметил, что саммит G7 стоит провести после завершения президентских выборов в США.
Предложение Трампа вернуть формат "восьмерки" поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не ставит перед собой цель — вернуть свое членство в объединении. По его словам, список стран-участников необходимо расширить до двадцати.