Беглов заявил о формировании культуры применения масок и перчаток

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о новой культуре ношения масок и перчаток, которая должна сформироваться в гражданском обществе. Глава города напомнил о необходимости соблюдения защитных мер, выступая с традиционным обращением.

Дальнейшее смягчение ограничительных мер, введенных из-за рисков распространения коронавируса, будет возможно при условии, если граждане будут соблюдать меры личной безопасности и социальную дистанцию, заявил Беглов. Глава Северной столицы напомнил, что несмотря на снятие некоторых ограничений, ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным.

"Вирус никуда не делся", — сказал Беглов.

Губернатор Петербурга добавил, что в обществе должна сформироваться культура применения медицинских масок и перчаток как средств защиты. Беглов также сообщил, что с 8 августа власти разрешили проводить на свежем воздухе уличные фестивали и спортивные праздники при соблюдении требований безопасности.