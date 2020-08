Трамп вернулся на пресс-конференцию после неожиданного ухода

Президент США Дональд Трамп был вынужден покинуть пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Об этом глава Соединенных Штатов Америки заявил по возвращении на трибуну.

Служба безопасности Трампа попросила президента покинуть встречу с журналистами, так как на улице неизвестный открыл огонь по зданию администрации, передает РИА Новости. Глава Соединенных Штатов Америки сообщил, что секретная служба нанесла по стрелку ответный удар.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf