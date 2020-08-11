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1:09   11 Августа 2020
Политика

Трамп вернулся на пресс-конференцию после неожиданного ухода

Трамп вернулся на пресс-конференцию после неожиданного ухода

Президент США Дональд Трамп был вынужден покинуть пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Об этом глава Соединенных Штатов Америки заявил по возвращении на трибуну.

Служба безопасности Трампа попросила президента покинуть встречу с журналистами, так как на улице неизвестный открыл огонь по зданию администрации, передает РИА Новости. Глава Соединенных Штатов Америки сообщил, что секретная служба нанесла по стрелку ответный удар.

Трампа вывели в самом начале пресс-конференции, трансляцию которой вел сайт Белого дома. Один из сотрудников охраны прервал президента и, шепнув ему что-то на ухо, попросил удалиться.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #стрельба #трамп

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