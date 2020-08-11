Охрана вывела Трампа с пресс-конференции

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа увели с пресс-конференции. Причины действий охраны пока не известны.

Дональд Трамп не смог закончить встречу с журналистами, так как по требованию своей охраны был вынужден покинуть трибуну, передает РИА Новости. Сотрудник службы безопасности в самом начале пресс-конференции прервал речь главы США. Он шепнул что-то Трампу на ухо, после чего президент, не торопясь, удалился.

В начале ноября в Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. Дональд Трамп — один из главных претендентов на победу.