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0:23   11 Августа 2020
Политика

Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

Националисты намерены занять Одессу, чтобы организовать масштабную кампанию по борьбе с "российской угрозой". Об этом заявил боевик, экс-депутат Рады и лидер запрещенной в РФ неонацистской группировки "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Радикальная группировка планирует расширить свое политическое влияние на жителей Одесской области. Билецкий выразил надежду в скором времени завладеть доверием одесситов, передает Федеральное агентство новостей.

"Сейчас Россия меняет свою тактику, воевать России дорого. Значительно дешевле скупить все медиапространство Украины. И они будут это делать, прежде всего, в культурных и экономических центрах нашей страны — Одессе, Харькове, Днепре", — заявил лидер группировки.

Билецкий заявил, что националисты способны "не только защитить Одессу, но и отстроить ее". Одесская журналистка Татьяна Геращенко с иронией отнеслась к "космическим" планам боевика, заверив, что за членов запрещенного в РФ "Национального корпуса" никто из одесситов не проголосует.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #одесса #Андрей Билецкий

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