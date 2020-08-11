Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

Националисты намерены занять Одессу, чтобы организовать масштабную кампанию по борьбе с "российской угрозой". Об этом заявил боевик, экс-депутат Рады и лидер запрещенной в РФ неонацистской группировки "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Радикальная группировка планирует расширить свое политическое влияние на жителей Одесской области. Билецкий выразил надежду в скором времени завладеть доверием одесситов, передает Федеральное агентство новостей.

"Сейчас Россия меняет свою тактику, воевать России дорого. Значительно дешевле скупить все медиапространство Украины. И они будут это делать, прежде всего, в культурных и экономических центрах нашей страны — Одессе, Харькове, Днепре", — заявил лидер группировки.

Билецкий заявил, что националисты способны "не только защитить Одессу, но и отстроить ее". Одесская журналистка Татьяна Геращенко с иронией отнеслась к "космическим" планам боевика, заверив, что за членов запрещенного в РФ "Национального корпуса" никто из одесситов не проголосует.