Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

 Президент Ливана одобрил отставку правительства

Президент Ливана одобрил отставку правительства
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

Украинские националисты планируют "очистить" Одессу от "российской угрозы"

 Президент Ливана одобрил отставку правительства

Президент Ливана одобрил отставку правительства
0:17   11 Августа 2020
Политика

Президент Ливана одобрил отставку правительства

Президент Ливана одобрил отставку правительства

Президент Ливана Мишель Аун удовлетворил прошение об отставке правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Об этом сообщила пресс-служба ливанского лидера.

Премьер Ливана направил президенту страны письменное прошение об отставке кабмина. Глава государства принял ее и поручил правительству Диаба выполнять обязанности до формирования нового состава, указано в сообщении.

Аун в ходе встречи также обсудил с Диабом ситуацию в стране после взрывов в порту Бейрута. Президент Ливана поблагодарил уходящего в отставку премьера и правительство за работу.

Мощные взрывы прогремели в морском порту столицы Ливана 4 августа. В результате погибли не менее 158 человек, еще около шести тысяч пострадали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#ливан #аун #ДИАБ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...