Президент Ливана одобрил отставку правительства

Президент Ливана Мишель Аун удовлетворил прошение об отставке правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Об этом сообщила пресс-служба ливанского лидера.

Премьер Ливана направил президенту страны письменное прошение об отставке кабмина. Глава государства принял ее и поручил правительству Диаба выполнять обязанности до формирования нового состава, указано в сообщении.

Аун в ходе встречи также обсудил с Диабом ситуацию в стране после взрывов в порту Бейрута. Президент Ливана поблагодарил уходящего в отставку премьера и правительство за работу.

Мощные взрывы прогремели в морском порту столицы Ливана 4 августа. В результате погибли не менее 158 человек, еще около шести тысяч пострадали.