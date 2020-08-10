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23:43   10 Августа 2020
Политика

Трамп назвал два возможных места, откуда объявит о согласии баллотироваться

Трамп назвал два возможных места, откуда объявит о согласии баллотироваться

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты объявления о выдвижении на пост главы государства: из Белого дома или из штата Пенсильвания. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Команда Трампа остановилась на двух местах для объявления о согласии выдвигаться на повторный президентский срок. Ими стали Белый дом и "великое поле сражений Геттисберга (Пенсильвания)", где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США, передает ТАСС.

Трамп также отметил, что скоро примет окончательное решение и в ближайшее время о нем объявит. Глава США недавно сказал, что может объявить о своем согласии выдвигаться на второй президентский срок из Белого дома, чтобы сэкономить госбюджет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #трамп

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