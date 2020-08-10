Бредихин: фильм "Шугалей 2" необходим для создания нового поколения россиян

Российскому обществу нужны новые герои современности, поэтому фильм "Шугалей" необходим для нашего времени. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

История российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, легшая в основу сюжета фильма, многих не оставила равнодушными, потому что людям нужны новые герои, на которых они могли бы равняться. Бредихин считает, что фильм "Шугалей" — пример героизма для новых поколений.

Показ таких фильмов, как "Шугалей", важен для российского общества, подчеркнул политолог. Это показывает, что Россия не бросает своих граждан за рубежом и готова до конца бороться за их освобождение, заявил Бредихин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суйэфан были похищены во время работы над исследованием в Ливии. Россияне в марте прошлого года прибыли на территорию североафриканской страны. Первые два месяца работа проходила спокойно, но в мае социологи перестали выходить на связь, позже стало известно, что их похитили и поместили в неофициальную тюрьму "Митига", контролируемую боевиками.