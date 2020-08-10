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22:35   10 Августа 2020
Политика

Дутерте вызвался испытать на себе российскую вакцину против коронавируса

Дутерте вызвался испытать на себе российскую вакцину против коронавируса

Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину против коронавируса. Президент Филиппин объявил об этом, выступая с обращением к нации.

Дутерте объяснил, что таким образом хочет показать, что полностью доверяет российским специалистам. Он считает, что если вакцина подойдет ему, то привиться смогут и все остальные.

Президент Филиппин уверен, что вакцина от коронавируса, производимая Россией, принесет пользу для всего человечества. Дутерте поручил минздраву обсудить с российскими коллегами возможность передачи технологии производства.

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Автор: Яна Либерман
#филиппины #дутерте #вакцина

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