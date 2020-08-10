Дутерте вызвался испытать на себе российскую вакцину против коронавируса

Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину против коронавируса. Президент Филиппин объявил об этом, выступая с обращением к нации.

Дутерте объяснил, что таким образом хочет показать, что полностью доверяет российским специалистам. Он считает, что если вакцина подойдет ему, то привиться смогут и все остальные.

Президент Филиппин уверен, что вакцина от коронавируса, производимая Россией, принесет пользу для всего человечества. Дутерте поручил минздраву обсудить с российскими коллегами возможность передачи технологии производства.