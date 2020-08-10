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 "Наглость": Марков отреагировал на требование Помпео не ужесточать закон РФ

"Наглость": Марков отреагировал на требование Помпео не ужесточать закон РФ
22:10   10 Августа 2020
Политика

"Наглость": Марков отреагировал на требование Помпео не ужесточать закон РФ

"Наглость": Марков отреагировал на требование Помпео не ужесточать закон РФ

Недавнее требование госсекретаря США Майка Помпео отказаться от ужесточения Россией закона о СМИ-иноагентах — это "абсолютная наглость". Об этом журналистам заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

Он считает возмутительным тот факт, что США пытаются поучать Россию в вопросе политики, касающейся средств массовой информации, в то время как Вашингтон ввел безосновательные ограничения относительно российских СМИ, передает "ПолитЭксперт".

"Это абсолютная наглость в духе, когда бандит подходит к интеллигенту и говорит: мои деньги – это мои деньги, а ваши деньги давайте мы поделим по уму и справедливости", — отметил политолог.

Марков также добавил, что "агрессивное" поведение США касается не только российских СМИ, но и СМИ других государств. В качестве примера он привел соцсеть TikTok, которую собирается запретить американский президент Дональд Трамп.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #марков #помпео

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