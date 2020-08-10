Специальные учения Вооруженных сил начались на юге России

Учения стартовали 10 августа в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

На мероприятии будет отработан комплекс задач оперативной и боевой подготовки войск. Всего в военных учениях будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и 750 единиц вооружения и специальной техники. Действия продлятся до 21 августа.

По данным пресс-службы Минобороны, руководить войсками будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Васильевич Герасимов. Отмечается, что полигоны, на которых будут проводиться учения, располагаются в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Дагестане и Крыму, передает "Волгоградская правда".