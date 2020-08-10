Соколов должен будет выплатить Понасенкову около 50 тыс. рублей

Суд Петербурга постановил расчленившему свою аспирантку историку Соколову выплатить еще один штраф.

В понедельник, 10 августа, появилась информации, что иск историка и публициста Евгения Понасенкова в адрес расчленившего свою аспирантку историка Олега Соколова был удовлетворен. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Соколова еще 48 300 рублей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Понасенкова. Кроме того, он сообщил, что также будет добиваться взысканий с историка по клевете. Он напомнил, что Соколова уволили с прежнего места работы и подчеркнул, что, по всей видимости, для того, чтобы выплатить свой долг, историку придется утсромится "слугой" к публицисту.