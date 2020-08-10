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21:18   10 Августа 2020
Происшествия

Соколов должен будет выплатить Понасенкову около 50 тыс. рублей

Соколов должен будет выплатить Понасенкову около 50 тыс. рублей

Суд Петербурга постановил расчленившему свою аспирантку историку Соколову выплатить еще один штраф.

В понедельник, 10 августа, появилась информации, что иск историка и публициста Евгения Понасенкова в адрес расчленившего свою аспирантку историка Олега Соколова был удовлетворен. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Соколова еще 48 300 рублей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Понасенкова. Кроме того, он сообщил, что также будет добиваться взысканий с историка по клевете. Он напомнил, что Соколова уволили с прежнего места работы и подчеркнул, что, по всей видимости, для того, чтобы выплатить свой долг, историку придется утсромится "слугой" к публицисту.

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Автор: Кристина Мокроусова
#санкт-петербург #штраф #соколов #Понасенков

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