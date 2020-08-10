Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

Пашинян пожелал белорусскому лидеру успехов, здоровья и новых свершений, а народу Белоруссии — мира и процветания. Также премьер-министр Армении уверен, что добрые отношения между Арменией и Белоруссией станут крепче, а сотрудничество расширится.

Телеканал "360" сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Российский лидер отметил, что надеется на углубленное сотрудничество с Белоруссией.