Высылка российских дипломатов из Словакии не останется без ответа

Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что Братиславу в ближайшее время ждет реакция Москвы на высылку из страны российских дипломатов.

МИД РФ обещает "зеркальный ответ" Словакии, которая выслала с территории государства трех дипломатов из России. Соответствующее заявление было сделано 10 августа.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что трех российских дипломатов выслали из Словакии по обвинению в шпионаже. В посольстве РФ в Братиславе эту информацию пока никак не комментировали.