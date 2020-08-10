Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
РФ предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Словакии

РФ предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Словакии

 Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
РФ предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Словакии

РФ предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Словакии

 Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах
20:48   10 Августа 2020
Политика

Высылка российских дипломатов из Словакии не останется без ответа

Высылка российских дипломатов из Словакии не останется без ответа

Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что Братиславу в ближайшее время ждет реакция Москвы на высылку из страны российских дипломатов.

МИД РФ обещает "зеркальный ответ" Словакии, которая выслала с территории государства трех дипломатов из России. Соответствующее заявление было сделано 10 августа.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что трех российских дипломатов выслали из Словакии по обвинению в шпионаже. В посольстве РФ в Братиславе эту информацию пока никак не комментировали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#дипломаты #ответ #мид рф #словакия #высылка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...