Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Банковская система позволяет существенно снизить расходы на погашение кредитов, в том числе на ипотеку. Советы по экономии средств дал эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Существенная доля проблем при погашении кредитов связана с высоким ежемесячным платежом, который необходимо производить в течение длительного периода времени. Особенно расходами могут быть недовольны россияне, которые брали ипотеку несколько лет назад — тогда проценты банков были значительно выше, что выражалось в больших переплатах. Сегодня ставка находится на куда меньшем уровне, и клиенты могут запросить процедуру рефинансирования займа.

Оформление этой услуги может показаться потребителю трудоемкой задачей, отметил в беседе с "ПолитРоссией" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Однако на практике процедура не требует много времени, а выгода от нее будет очевидной. Если речь идет о снижении ставки даже на 1%, экономия может составлять тысячи и даже сотни тысяч рублей.