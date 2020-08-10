Словакия объявила о высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Власти Словакии объявили, что высылают из страны представителей российской дипломатической миссии. Их подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, которое не уточняет своего источника. Предположительно, это словацкий чиновник. По информации столичного телеканала Markiza из Братиславы, будут высланы три российских дипломата. Информация об этом появилась в понедельник. Посольство России в Словакии опубликованные сведения средств массовой информации не комментирует.