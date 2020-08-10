Российские военные на авиабазе Хмеймим подбили три беспилотника

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно отразили российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор", которые дислоцируются на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Дроны приближались с северо-востока, все три из них были уничтожены, при этом точную принадлежность беспилотников выяснить пока не удалось. Военнослужащие РФ не пострадали, ущерб военным объектам российских Вооруженных сил противник тоже не причинен, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".