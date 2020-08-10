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20:22   10 Августа 2020
Армия

Российские военные на авиабазе Хмеймим подбили три беспилотника

Российские военные на авиабазе Хмеймим подбили три беспилотника

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно отразили российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор", которые дислоцируются на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Дроны приближались с северо-востока, все три из них были уничтожены, при этом точную принадлежность беспилотников выяснить пока не удалось. Военнослужащие РФ не пострадали, ущерб военным объектам российских Вооруженных сил противник тоже не причинен, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

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Автор: Василий Пименов
#сирия #хмеймим #беспилотники #бпла #российские военные #атака дронов #зрк тор

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