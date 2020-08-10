Handelsblatt раскусило желание США «освободить» Германию от России

Угрозы сенаторов США в адрес немецкого города Засниц из-за «Северного потока — 2» — удар в лицо европейцам. Об этом пишет издание Handlesblatt.

Порт Муркан, расположенный в Заснице, выступает как логистический центр строительства газопровода. На прошлой неделе три сенатора потребовали от руководства порта прекратить помогать реализации проекта. В противном случае они пригрозили «финансовым разрушением». Однако Евросоюз и Германия отреагировали на подобное требование довольно сдержанно, говорится в материале.

«Разве Еврокомиссии и правительству ФРГ не должны принять эти угрозы всерьез? Такая реакция была бы безответственной. То, что американцы в принципе не стесняются применять экстратерриториальные санкции без оглядки на других, доказывает пример Ирана», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что власти США пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства СП—2, прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

«Тот же, кто сегодня верит, будто американцы своими мерами хотят освободить Германию и европейцев от когтей России, ошибается», — пишет Handlesblatt.

В статье подчеркивается, что часть политической элиты Германии призывает ввести против США контрсанкции, например импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали, убежден журналист. Самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США, считает автор.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. Долгое время СП-2 ожидал укладки оставшихся 10% труб.

США выступают против проекта, поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривает санкции против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

«Северного поток — 2» поддерживают Германия и Австрия, которые заинтересованы в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия. Ее правительству принадлежат 30% акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков проекта.

В конце июля сенат США одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные санкции против СП-2. .