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21:20   10 Августа 2020
Россия

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Механизм автосписания денег по запросу компаний даст новый импульс развития российской банковской системе, но и несет определенные риски. Об этом рассказал эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев.

Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Новый финансовый механизм позволит проводить автоматическое списание средств по услугам ЖКХ и кредитам. Созданная ассоциацией «ФинТех» программа автоматического платежа позволит проводить регулярные выплаты по запросу получателя средств — управляющей компании или займодателя.

Сервис будет доступен как физическим, так и юридическим лицам. Интерес к технологии уже подтвердили ВТБ и ряд других банков.

По словам Беляева, появление такой платформы в России можно рассматривать сразу с нескольких аспектов. Самый  очевидный эффект — ускорение платежей. На современной платформе становятся не нужны программы-посредники, в том числе международные, подчеркивает экономист.

«Ключевым в данной инициативе становится сочетание "российская платформа". В условиях сложных международных отношений и глобальных санкционных норм это неоспоримое преимущество. Ведь платежные системы всего мира накрепко "завязаны" на глобальных посредников, которые находятся в руках Запада. И когда Иран отключили от международной системы банковских переводов SWIFT, это доставило стране огромные проблемы в торговле, банковских услугах, кредитовании и ряде других сфер», — объясняет специалист.

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Сейчас плательщик может предоставить реквизиты  банковской карты получателю средств для их списания. Такие операции осуществляются с использованием платежных систем «Мир», Visa и Mastercard. Из-за этого банки вынуждены платить дополнительные комиссии, основную часть (около 70%) которых устанавливают платежные системы. Средний размер такой комиссии — 1,8-2%. Она взимается  с получателя средств, ее большая часть уходит банку, который выпустил карту.

«России более чем полезно иметь свои сервисы и платформы, в которые не могут вторгнуться иностранные юрисдикции и чем-либо навредить. В противодействие западной SWIFT Россия уже планомерно выстраивает свою систему "Мир", чем снижает катастрофическую зависимость от западных сервисов», — говорит экономист

По словам Беляева, российская банковская система становится стала флагманом внедрения цифровых технологий. Россия по ряду аспектов обгоняет европейские страны.

«Главное, что необходимость внедрения современных технологий понимает Банк России – были случаи, когда новинки им вводились даже в силовом, то есть императивном порядке. Вопреки воле кредитных учреждений. В итоге этот подход всегда оправдывался», — заключает собеседник агентства.

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Автор: Арсений Аскольский
#экономика #банки #карты #платежная система

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