Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Механизм автосписания денег по запросу компаний даст новый импульс развития российской банковской системе, но и несет определенные риски. Об этом рассказал эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев.

Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Новый финансовый механизм позволит проводить автоматическое списание средств по услугам ЖКХ и кредитам. Созданная ассоциацией «ФинТех» программа автоматического платежа позволит проводить регулярные выплаты по запросу получателя средств — управляющей компании или займодателя.

Сервис будет доступен как физическим, так и юридическим лицам. Интерес к технологии уже подтвердили ВТБ и ряд других банков.

По словам Беляева, появление такой платформы в России можно рассматривать сразу с нескольких аспектов. Самый очевидный эффект — ускорение платежей. На современной платформе становятся не нужны программы-посредники, в том числе международные, подчеркивает экономист.

«Ключевым в данной инициативе становится сочетание "российская платформа". В условиях сложных международных отношений и глобальных санкционных норм это неоспоримое преимущество. Ведь платежные системы всего мира накрепко "завязаны" на глобальных посредников, которые находятся в руках Запада. И когда Иран отключили от международной системы банковских переводов SWIFT, это доставило стране огромные проблемы в торговле, банковских услугах, кредитовании и ряде других сфер», — объясняет специалист.

Сейчас плательщик может предоставить реквизиты банковской карты получателю средств для их списания. Такие операции осуществляются с использованием платежных систем «Мир», Visa и Mastercard. Из-за этого банки вынуждены платить дополнительные комиссии, основную часть (около 70%) которых устанавливают платежные системы. Средний размер такой комиссии — 1,8-2%. Она взимается с получателя средств, ее большая часть уходит банку, который выпустил карту.

«России более чем полезно иметь свои сервисы и платформы, в которые не могут вторгнуться иностранные юрисдикции и чем-либо навредить. В противодействие западной SWIFT Россия уже планомерно выстраивает свою систему "Мир", чем снижает катастрофическую зависимость от западных сервисов», — говорит экономист

По словам Беляева, российская банковская система становится стала флагманом внедрения цифровых технологий. Россия по ряду аспектов обгоняет европейские страны.