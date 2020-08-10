МИД РФ выразил надежду на разрешение ситуации с 33 задержанными россиянами

Москва надеется на скорейшее разрешение ситуации с задержанными ранее гражданами РФ на территории Белоруссии. Об этом сообщил МИД России.

До сих пор 33 гражданина Российской Федерации остаются в задержании на территории Белоруссии. Официальная Москва надеется на скорейшее их освобождение.

Россияне были арестованы на юге Белоруссии 29 июля 2020 года. Местными СМИ им приписывалась попытка повлиять на обстановку в стране в период президентских выборов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Минск должен вернуть россиян домой, ведь никаких доказательств их вины так и не было предоставлено.