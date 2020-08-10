Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

 Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде

Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде
Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

Беляев пояснил, как РФ отреагировала на угрозу Запада отключить ее от SWIFT

 В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов

В Госдуме предложили увеличить квоты в вузах для белоруссов
Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

Эксперт Барсуков поделился советами по экономии при погашении ипотеки

 Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника

Ковтун: Лукашенко дал интервью Гордону в надежде найти союзника
Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

 Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде

Историк Третьего рейха высмеял исследователей корабля нацистов в Антарктиде
20:01   10 Августа 2020
Экономика

Новый закон сократит срок хранения кредитной истории до семи лет

Новый закон сократит срок хранения кредитной истории до семи лет

Любая запись будет храниться в кредитной истории лишь семь лет, и этот срок не станет продлеваться из-за каких-либо внесенных изменений. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Сейчас кредитная история хранится 10 лет, а если за данный период в нее были внесены новые записи, срок хранения всех записей продлевается еще на 10 лет, пояснил гендиректор бюро кредитных историй (БКИ) "ОКБ" Артур Александрович.

В комментарии для телеканала "360" он также отметил, что через полтора года будет легализована практика, когда заемщик обращается напрямую к кредитору, чтобы добиться внесения правок в кредитную историю. У последнего появится обязанность ответить в течение 10 дней. Если же он не отвечает на запросы, заемщик сможет обратиться в суд.

Эти инициативы позволят защитить финансовые организации и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд, добавил Александрович.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#кредит #кредиторы #заемщики #кредитная история #бюро кредитных историй

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...