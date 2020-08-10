Новый закон сократит срок хранения кредитной истории до семи лет

Любая запись будет храниться в кредитной истории лишь семь лет, и этот срок не станет продлеваться из-за каких-либо внесенных изменений. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Сейчас кредитная история хранится 10 лет, а если за данный период в нее были внесены новые записи, срок хранения всех записей продлевается еще на 10 лет, пояснил гендиректор бюро кредитных историй (БКИ) "ОКБ" Артур Александрович.

В комментарии для телеканала "360" он также отметил, что через полтора года будет легализована практика, когда заемщик обращается напрямую к кредитору, чтобы добиться внесения правок в кредитную историю. У последнего появится обязанность ответить в течение 10 дней. Если же он не отвечает на запросы, заемщик сможет обратиться в суд.

Эти инициативы позволят защитить финансовые организации и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд, добавил Александрович.