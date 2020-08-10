Евросоюз осенью рассмотрит список поставщиков оружия в Ливию

Европейский союз осенью рассмотрит перечень Франции, Италии и Германии, в котором указаны нарушители военного эмбарго в Ливии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Нарушение военного эмбарго наблюдалось со стороны компаний из Турции, Иордании и Казахстана. Два гражданина Ливии также не соблюдали ограничения, пишет Федеральное агентство новостей.

Компетентные органы Совета ЕС рассмотрят список поставщиков оружия в Ливию после летней паузы, сообщает ТАСС. Поставка военной техники в североафриканскую страну предусматривает заморозку активов компаний и прекращение сотрудничества с европейскими фирмами.

Телеканал "360" сообщал, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Турции.