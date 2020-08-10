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 Евросоюз осенью рассмотрит список поставщиков оружия в Ливию

Евросоюз осенью рассмотрит список поставщиков оружия в Ливию
19:33   10 Августа 2020
Политика

Евросоюз осенью рассмотрит список поставщиков оружия в Ливию

Евросоюз осенью рассмотрит список поставщиков оружия в Ливию

Европейский союз осенью рассмотрит перечень Франции, Италии и Германии, в котором указаны нарушители военного эмбарго в Ливии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Нарушение военного эмбарго наблюдалось со стороны компаний из Турции, Иордании и Казахстана. Два гражданина Ливии также не соблюдали ограничения, пишет Федеральное агентство новостей.

Компетентные органы Совета ЕС рассмотрят список поставщиков оружия в Ливию после летней паузы, сообщает ТАСС. Поставка военной техники в североафриканскую страну предусматривает заморозку активов компаний и прекращение сотрудничества с европейскими фирмами.

Телеканал "360" сообщал, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Турции.

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Автор: Василий Пименов
#франция #италия #германия #ливия

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