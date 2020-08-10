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19:46   10 Августа 2020
Весь мир

Красноперов объяснил, как повлияет просчет спецслужб Украины на дело МН17

Красноперов объяснил, как повлияет просчет спецслужб Украины на дело МН17

Доказательства вины Украины в крушении малазийского «Боинга» MH-17, которые представили нидерландские журналисты, вряд ли рассмотрят. Такое мнение выразил летчик-конструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

Нидерландское независимое издание Bonanza Media сообщило о причастности Украины к трагедии  MH17. По словам журналистов, Киев перекладывает ответственность за крушение самолета на Россию, но именно украинский военный был пойман за разговором о сбитом Boeing.

Издание опубликовало записи телефонных разговоров, участником которых является полковник ВСУ Руслан Гринчак. Последний говорил, что, при необходимости, силы страны готовы сбить еще самолет, если ситуация в регионе будет сохраняться прежней. На тот момент военный отвечал за воздушное пространство восточной части Украины. О разговоре, обнародованном в 2018 году, ранее написало только издание de Volkskrant.

Андрей Красноперов в беседе с «Ньюифнорм» усомнился, что аргументы нидерландского издания будут услышаны. Он напомнил, что в ходе следствия аудиодоказательства уже фальсифицировались.

«Конечно, приятно слышать, что нас хоть кто-то поддерживает в данной ситуации. Хотя такой же перехват разговора в свое время сделала Украина. Якобы, разговор был между повстанцами ДНР и ЛНР, и тоже говорили, что они причастны, даже кого-то арестовали. Тоже предоставили запись, где, вроде как, говорится о том, что они тоже кого-то сбили», – рассказал эксперт.

Красноперов объяснил, как повлияет просчет спецслужб Украины на дело МН17

Летчик также не верит, что дело с учетом новых доказательств будет пересмотрено. Перехваченный звонок не сможет изменить мнение Запада, поскольку следствие изначально относилось к России с предубеждением, считает эксперт.

«Была даже предоставлена информация о том, что ракета такого-то года выпуска начинена поражающими элементами в виде бабочек, а это уже старые элементы, и мы в своей практике используем поражающие элементы нового типа. И что старые ракеты еще оставались на вооружении у Украины. Даже был номер пущенной ракеты и информация о том, что данная ракета была завезена в Украину еще во времена СССР. Даже эти данные не стали аргументом, – усомнился летчик.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. Россия неоднократно отвергала причастность к крушению лайнера и предлагала помощь в расследовании обстоятельств трагедии. Однако проводящая расследование прокуратура Нидерландов отказывается принимать во внимание доводы российской стороны.

В настоящее время фигурантами дела являются четыре человека – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко. Всех, кроме Плуталова, судят заочно.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #mh-17 #малайзийский боинг

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